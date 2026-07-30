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Eski sevgilisini öldürüp intihar etti! Dehşet anları kamerada

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Yalova'da korkunç bir olay meydana geldi. Gül Nihal Akçal (49), tartıştığı emlakçı Enes Vasfi Yerlikaya'yı (39) tabancayla vurarak öldürüp intihar etti. Dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan Akçal ile Yerlikaya’nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi.

Olay, 28 Temmuz’da akşam saatlerinde, Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki emlak dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen Gül Nihal Akçal ile Enes Vasfi Yerlikaya arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken Akçal, yanında getirdiği tabancayla Yerlikaya'ya ateş açtı. Yerlikaya yere yığıldı, Akçal ise aynı silahla yaşamına son verdi.

Eski sevgilisini öldürüp intihar etti! Dehşet anları kamerada 1

İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yerlikaya ve Akçal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eski sevgilisini öldürüp intihar etti! Dehşet anları kamerada 2

ESKİ SEVGİLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akçal ile Yerlikaya’nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi.

Eski sevgilisini öldürüp intihar etti! Dehşet anları kamerada 3

4 EL ATEŞ ETTİKTEN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ

Bu arada olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Eski sevgilisini öldürüp intihar etti! Dehşet anları kamerada 4

Görüntülerde, elindeki tabancayı çenesinin altına dayayan Gül Nihal Akçal’ın intihar edeceğini söylediği, ardından 2 çocuk babası Enes Vasfi Yerlikaya’ya 4 el ateş ettikten sonra, tabancayı çenesine dayayıp tetiği çektiği görüldü.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Yalova
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