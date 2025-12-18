HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Şamil Tayyar: "Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı 'keyfi' boyutu aşmış"

Gazeteci Şamil Tayyar, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Habertürk GYY Mehmet Akif Ersoy ve televizyon sunucusu Eli Rümeysa Cebeci'yle sürecin detaylarını açıkladı. Tayyar, "Dosya detaylı incelendiğinde sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, ‘keyif’ boyutunu aştığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Şamil Tayyar: "Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı 'keyfi' boyutu aşmış"
Mustafa Fidan

AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Türkiye'nin gündemine oturan uyuşturucu operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tayyar, "Üzülerek ifade ediyorum, kimileri külliye programına ödül olarak yazılıyor. Bu ilişkilere göre ekranlar paylaştırılıyor, konuklar belirleniyor, politikalar şekillendiriliyor. Gözaltındaki varlıklı isimlerle ekipteki hukukçular üzerinden bağlantı kurularak milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor. Hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor. Farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de yukarıdaki sebeplerde birleşiliyor" dedi.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Şamil Tayyar: "Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış" 1

GAZETECİ ŞAMİL TAYYAR: "ÇÜRÜME LOKAL DEĞİL TÜM BÜNYEYİ TEHDİT EDİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, "Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, ‘keyif’ boyutunu aştığı görülüyor. Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor. Mevzunun yargı boyutu bir yana, siyaset kurumunun çok yönlü arınma sürecini başlatması konusundaki ısrarımız bundandır. Zira, çürüme lokal değil tüm bünyeyi tehdit ediyor" ifadelerini kullandı

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Şamil Tayyar: "Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış" 2

UYUŞTURUCU OPERASYONLARININ ARKA PLANINI ANLATTI

X hesabından paylaşım yapan gazeteci Şamil Tayyar, uyuşturucu operasyonlarının arka planıyla ilgili şunları söyledi;

"Mehmet Akif Ersoy eksenindeki uyuşturucu soruşturmasında masumiyet karinesi ve aile hukukunu gözeterek dosyanın içeriğine girmiyoruz.

Ancak.

Özel hayat diyerek kenarından dolaştığımız dosyayı detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, ‘keyif’ boyutunu aştığı görülüyor.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Şamil Tayyar: "Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış" 3

"YARGI, BÜROKRASİ VE MEDYADA KADROLAŞTIKLARI ANLAŞILIYOR"

Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor.

Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı, sevgilisini kuruma aldırıyor.

Bir başkası, TV sunucusu sevgilisine bir kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor.

Üst düzey medya yöneticisi, yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor.

Bir diğeri, alem esnasında önemli devlet yöneticilerini görüntülü arayarak yanındaki kadınlara güç gösterisi yapıyor.

Üzülerek ifade ediyorum, kimileri külliye programına ödül olarak yazılıyor.

"HEM YEREL HEM MERKEZİ İKTİDARLA EŞ ZAMANLI FLÖRT EDİLİYOR"

Bu ilişkilere göre ekranlar paylaştırılıyor, konuklar belirleniyor, politikalar şekillendiriliyor.

Gözaltındaki varlıklı isimlerle ekipteki hukukçular üzerinden bağlantı kurularak milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor.

Hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor.

Farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de yukarıdaki sebeplerde birleşiliyor.

Velhasıl.

Mevzunun yargı boyutu bir yana, siyaset kurumunun çok yönlü arınma sürecini başlatması konusundaki ısrarımız bundandır.

Zira, çürüme lokal değil tüm bünyeyi tehdit ediyor."

18 Aralık 2025
18 Aralık 2025

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda ikinci dalga ve öncesinde yaşananlar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: ABD! Havaalanına iniş yapan özel jet düştüYer: ABD! Havaalanına iniş yapan özel jet düştü
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş adliyede ifade verdi Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş adliyede ifade verdi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar Mehmet akif Ersoy uyuşturucu operasyonu Ela Rümeysa Cebeci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.