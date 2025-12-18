Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Şamil Tayyar: "Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı 'keyfi' boyutu aşmış"

AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Türkiye'nin gündemine oturan uyuşturucu operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tayyar, "Üzülerek ifade ediyorum, kimileri külliye programına ödül olarak yazılıyor. Bu ilişkilere göre ekranlar paylaştırılıyor, konuklar belirleniyor, politikalar şekillendiriliyor. Gözaltındaki varlıklı isimlerle ekipteki hukukçular üzerinden bağlantı kurularak milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor. Hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor. Farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de yukarıdaki sebeplerde birleşiliyor" dedi.

GAZETECİ ŞAMİL TAYYAR: "ÇÜRÜME LOKAL DEĞİL TÜM BÜNYEYİ TEHDİT EDİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar,

UYUŞTURUCU OPERASYONLARININ ARKA PLANINI ANLATTI

X hesabından paylaşım yapan gazeteci Şamil Tayyar, uyuşturucu operasyonlarının arka planıyla ilgili şunları söyledi;

"Mehmet Akif Ersoy eksenindeki uyuşturucu soruşturmasında masumiyet karinesi ve aile hukukunu gözeterek dosyanın içeriğine girmiyoruz.

Ancak.

Özel hayat diyerek kenarından dolaştığımız dosyayı detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, ‘keyif’ boyutunu aştığı görülüyor.

"YARGI, BÜROKRASİ VE MEDYADA KADROLAŞTIKLARI ANLAŞILIYOR"

Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor.

Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı, sevgilisini kuruma aldırıyor.

Bir başkası, TV sunucusu sevgilisine bir kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor.

Üst düzey medya yöneticisi, yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor.

Bir diğeri, alem esnasında önemli devlet yöneticilerini görüntülü arayarak yanındaki kadınlara güç gösterisi yapıyor.

Üzülerek ifade ediyorum, kimileri külliye programına ödül olarak yazılıyor.

"HEM YEREL HEM MERKEZİ İKTİDARLA EŞ ZAMANLI FLÖRT EDİLİYOR"

Bu ilişkilere göre ekranlar paylaştırılıyor, konuklar belirleniyor, politikalar şekillendiriliyor.

Gözaltındaki varlıklı isimlerle ekipteki hukukçular üzerinden bağlantı kurularak milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor.

Hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor.

Farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de yukarıdaki sebeplerde birleşiliyor.

Velhasıl.

Mevzunun yargı boyutu bir yana, siyaset kurumunun çok yönlü arınma sürecini başlatması konusundaki ısrarımız bundandır.

Zira, çürüme lokal değil tüm bünyeyi tehdit ediyor."

