HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cemevinde korku dolu anlar: Elektrik panosu patladı

Kocaeli’de tören sırasında cemevinin önünde bulunan elektrik panosunda çıkan yangın paniğe yol açtı. Aralarında vali yardımcısı ve kaymakamın da bulunduğu davetliler cemevinden tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cemevinde korku dolu anlar: Elektrik panosu patladı

Edinilen bilgilere göre, Körfez ilçesinde programı sırasında cemevinin önünde bulunan elektrik panosundan alevler yükselmeye başladı.

Cemevinde korku dolu anlar: Elektrik panosu patladı 1

Durumu fark eden davetliler cemevini hızla boşaltarak dışarı çıktı. Yangına ilk müdahale yangın tüpleriyle yapılmasına rağmen alevler kontrol altına alınamadı. Meydana gelen patlama ve parlamalar büyük korkuya neden olurken, patlamalar dakikalarca sürdü.

Cemevinde korku dolu anlar: Elektrik panosu patladı 2

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, SEDAŞ ekipleri de bölgede onarım çalışması başlattı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, cemevinde yapılması planlanan tören güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Cemevinde korku dolu anlar: Elektrik panosu patladı 3

Programda, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, CHP Körfez İlçe Başkanı Yaprak Fidancı, Körfez Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal ile çok sayıda davetlinin yer aldığı öğrenildi.

(İHA)

18 Aralık 2025
18 Aralık 2025

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda ikinci dalga ve öncesinde yaşananlar...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: "İnançsız akıl, kendini dev aynasında görüyor"İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: "İnançsız akıl, kendini dev aynasında görüyor"
Yer: ABD! Havaalanına iniş yapan özel jet düştüYer: ABD! Havaalanına iniş yapan özel jet düştü
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli cemevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.