Yakalama kararı çıkartılmıştı! Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konuldu

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun amcasının oğlu Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konulduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına da el konuldu. Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alındı.

Ayrıca Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirildi.

