Bu iPhone'lar bir servet değerinde! Siyah renk, timsah derisi, altın...

Apple ve Samsung gibi markaların amiral gemisi modellerine yaptığı lüks tasarımlarıyla bilinen bir şirketin yeni özel yapım iPhone 17 Pro Max serisi ortaya çıkardı.

Black Edition adını taşıyan bu seri, "Black is Back", "Shadow", "Spark" ve "Obsidian Black Edition" olarak isimlendirilen dört farklı model içeriyor. Dört model de havacılık sınıfı titanyumdan üretilmiş mat siyah bir gövdeye sahip.

SİYAH RENK, TİMSAH DERİSİ, ALTIN...

Gizmochina'da yer alan habere göre, her modelin alt kısmında ayrıca bir timsah derisi panel bulunuyor. Aktarılanlara göre şirket, Apple'ın önceki Siyah Titanyum rengine benzer bir siyah kaplama oluşturmak için anotlama ve PVD kaplama tekniklerini kullanmış.

Black is Back modeli, siyah titanyum bir çerçeveye ve timsah derisi kaplamaya sahipken; Shadow modeli ise aynı titanyum ve deri kombinasyonunu kullanıyor ancak vidalar da dahil olmak üzere her şey monokrom.

Spark modeli ise 24 ayar altın detaylar sunuyor. Şirket, bu versiyonda altın kaplama vidalar ve ek parçalar kullanmış.

Obsidian Black Edition ise serinin en tepesinde yer alıyor. Diğer modellerle aynı malzemelere ve kaplamalara sahip olsa da gövde genelinde daha zengin bir siyah tonu kullanıyor.

FİYATLARA GELİNCE...

Caviar isimli şirket, Black is Back, Shadow ve Spark modellerinin üretimini her bir versiyon için sadece 19 adetle sınırladı. Obsidian Black Edition ise 99 adet olarak sunuluyor.

Black is Back versiyonunun fiyatı 9 bin 130 dolardan (Yaklaşık 397 bin 100 TL), Spark versiyonunun fiyatı ise 9 bin 840 dolardan (Yaklaşık 428 bin TL) başlıyor. Shadow ve Obsidian Black Edition versiyonları da 10 bin 410 dolardan (Yaklaşık 453 bin TL) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.