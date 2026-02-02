HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Bu iPhone'lar bir servet değerinde! Siyah renk, timsah derisi, altın...

Lüks tasarımlarıyla tanınan bir şirket, yeni bir özel yapım iPhone 17 Pro Max serisi tanıttı. Bu seri, hem Apple'ın aksine iPhone 17 Pro'lara siyah renk seçeneği getiriyor hem de timsah derisi ve altın gibi lüks detaylar taşıyor. Fiyatlar ise dudak uçuklatıcı...

Bu iPhone'lar bir servet değerinde! Siyah renk, timsah derisi, altın...
Enes Çırtlık

Apple ve Samsung gibi markaların amiral gemisi modellerine yaptığı lüks tasarımlarıyla bilinen bir şirketin yeni özel yapım iPhone 17 Pro Max serisi ortaya çıkardı.

Black Edition adını taşıyan bu seri, "Black is Back", "Shadow", "Spark" ve "Obsidian Black Edition" olarak isimlendirilen dört farklı model içeriyor. Dört model de havacılık sınıfı titanyumdan üretilmiş mat siyah bir gövdeye sahip.

SİYAH RENK, TİMSAH DERİSİ, ALTIN...

Gizmochina'da yer alan habere göre, her modelin alt kısmında ayrıca bir timsah derisi panel bulunuyor. Aktarılanlara göre şirket, Apple'ın önceki Siyah Titanyum rengine benzer bir siyah kaplama oluşturmak için anotlama ve PVD kaplama tekniklerini kullanmış.

Bu iPhone lar bir servet değerinde! Siyah renk, timsah derisi, altın... 1

Black is Back modeli, siyah titanyum bir çerçeveye ve timsah derisi kaplamaya sahipken; Shadow modeli ise aynı titanyum ve deri kombinasyonunu kullanıyor ancak vidalar da dahil olmak üzere her şey monokrom.

Bu iPhone lar bir servet değerinde! Siyah renk, timsah derisi, altın... 2

Spark modeli ise 24 ayar altın detaylar sunuyor. Şirket, bu versiyonda altın kaplama vidalar ve ek parçalar kullanmış.

Bu iPhone lar bir servet değerinde! Siyah renk, timsah derisi, altın... 3

Obsidian Black Edition ise serinin en tepesinde yer alıyor. Diğer modellerle aynı malzemelere ve kaplamalara sahip olsa da gövde genelinde daha zengin bir siyah tonu kullanıyor.

Bu iPhone lar bir servet değerinde! Siyah renk, timsah derisi, altın... 4

FİYATLARA GELİNCE...

Caviar isimli şirket, Black is Back, Shadow ve Spark modellerinin üretimini her bir versiyon için sadece 19 adetle sınırladı. Obsidian Black Edition ise 99 adet olarak sunuluyor.

Black is Back versiyonunun fiyatı 9 bin 130 dolardan (Yaklaşık 397 bin 100 TL), Spark versiyonunun fiyatı ise 9 bin 840 dolardan (Yaklaşık 428 bin TL) başlıyor. Shadow ve Obsidian Black Edition versiyonları da 10 bin 410 dolardan (Yaklaşık 453 bin TL) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD basını duyurdu! Kritik ABD-İran görüşmesi İstanbul'da yapılacakABD basını duyurdu! Kritik ABD-İran görüşmesi İstanbul'da yapılacak
Prof. Dr. Ersan Şen'den 'eşit vatandaşlık' sözleri! 'Çaba; eşitliği 86 milyona yaymak olmalı'Prof. Dr. Ersan Şen'den 'eşit vatandaşlık' sözleri! 'Çaba; eşitliği 86 milyona yaymak olmalı'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.