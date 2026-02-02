HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Dünya cuma gününe odaklanmıştı! Netanyahu'dan zehir zemberek sözler: "Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler"

ABD ve İran arasındaki krizde tansiyonun düşüp düşmeyeceği merak edilirken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gelen açıklama dikkat çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Tahran yönetimini "dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" ifadeleriyle tehdit etti.

Dünya cuma gününe odaklanmıştı! Netanyahu'dan zehir zemberek sözler: "Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler"

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi’nin kuruluşunun 77’nci yıldönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin muhtemel saldırısının gündemde olduğu süreçte İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

Dünya cuma gününe odaklanmıştı! Netanyahu dan zehir zemberek sözler: "Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" 1

"DAYANILMAZ SONUÇLARLA YÜZLEŞECEK"

Önlerinde daha çok zorluk ve sınamanın olduğunu belirten Netanyahu, İran yönetimini "Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek." sözleriyle tehdit etti.

Öte yandan Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın İsrail'e gelerek Netanyahu ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Dünya cuma gününe odaklanmıştı! Netanyahu dan zehir zemberek sözler: "Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" 2

İSRAİL ALARMA GEÇMİŞTİ

ABD'li Özel Temslici Witkoff'un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de görüşmesinin beklendiğini aktaran İsrail basını, ziyaretin İran'la gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD basını duyurdu! Kritik ABD-İran görüşmesi İstanbul'da yapılacak ABD basını duyurdu! Kritik ABD-İran görüşmesi İstanbul'da yapılacak

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yine aynı firma, görüntüler tepkilere yol açtıYine aynı firma, görüntüler tepkilere yol açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İmalat sanayi işletmelerine 100 milyar TL'lik yeni finansman paketiCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İmalat sanayi işletmelerine 100 milyar TL'lik yeni finansman paketi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail ABD Amerika Birleşik Devletleri netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.