Alanya’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kaput kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin görülmesi üzerine sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır