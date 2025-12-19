HABER

Alanya’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangın nedeniyle alev aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kaput kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin görülmesi üzerine sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

yangın
