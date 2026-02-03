HABER

Sosyal medyadan tanıştıkları genç kızı kabloyla bağlayıp tecavüz ettiler!

Mide bulandıran olayın adresi bu kez Hatay oldu. İskenderun'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kızı kablo ile bağlayıp tecavüz eden iki sapık yakalandı. Sapıkların bir de kızın üstündeki paraları da gasp ettiği belirlendi.

Hatay’da sosyal medya üzerinden kandırdıkları 21 yaşındaki genç kadının kollarını bağlayıp tecavüz eden ve parası ile cep telefonunu gasp eden 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

KOLLARINI KABLOYLA BAĞLAYIP TECAVÜZ ETTİLER

Olay, 1 Şubat günü İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde yaşandı. E.K. ile Y.Y. isimli 2 şahıs, sosyal medya üzerinden 21 yaşındaki S.B. isimli genç kadınla tanışarak buluştu. Şahıslar, S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayarak tecavüz ettiler ve cep telefonu ile 2 bin 200 TL parasını gasp ettiler.

SAPIKLAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Genç kadının ihbarı sonrası 2 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Yapılan aramada suça konu; 2 adet bıçak, çekiç, 2 bin 200 TL para ve mağdur kişiyi bağladıkları kablo ele geçirildi.
