Tosya’da marketler denetlendi

Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, ürün fiyatları, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, etiket bilgileri, gramaj kontrolleri ile son kullanma tarihleri incelendi.

Tosya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik ve sağlık açısından mağduriyet yaşamaması adına denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğinin ve mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.