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Tosya’da marketler denetlendi

Tosya Belediyesi tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlerdeki ürünlerin raf ve kasadaki fiyat uyumu, etiket bilgileri, gramajı denetlendi.

Tosya’da marketler denetlendi

Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, ürün fiyatları, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, etiket bilgileri, gramaj kontrolleri ile son kullanma tarihleri incelendi.

Tosya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik ve sağlık açısından mağduriyet yaşamaması adına denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğinin ve mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.

Tosya’da marketler denetlendi 1

Tosya’da marketler denetlendi 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tosya
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