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Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor: Meteoroloji tarih verip uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Kuzeybatıdan giriş yapacak sistemle birlikte sıcaklıkların iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede düşmesi, yer yer kuvvetli sağanakların görülmesi bekleniyor.

Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor: Meteoroloji tarih verip uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Çanakkale ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Kuzey Ege'de rüzgârın zaman zaman fırtına kuvvetine yaklaşması beklenirken, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında bugün için önemli bir değişiklik beklenmezken, hafta sonuyla birlikte hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacak.

Balkanlar dan soğuk hava dalgası geliyor: Meteoroloji tarih verip uyardı! 1

SERİN HAVA DALGASI CUMA GECESİ GİRİŞ YAPACAK

Meteoroloji'nin haftalık tahminlerine göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar cuma gününü cumartesiye bağlayan gece saatlerinden itibaren düşüşe geçecek.

Kuzeybatı yönünden yurda giriş yapacak serin hava dalgası, hafta sonu boyunca etkisini artırarak iç ve batı bölgelerde sıcaklıkları hissedilir derecede azaltacak.

Balkanlar dan soğuk hava dalgası geliyor: Meteoroloji tarih verip uyardı! 2

SICAKLIK DÜŞÜŞÜ DOĞUYA DOĞRU İLERLEYECEK

Cumartesi günü iç ve batı kesimlerde etkili olması beklenen serin hava, pazar günü doğu bölgelere doğru ilerleyecek. Böylece sıcaklık düşüşü yurt genelinde daha geniş bir alanda hissedilecek.

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normalleri seviyelerine gerilemesinin beklendiğini ifade ediyor.

Balkanlar dan soğuk hava dalgası geliyor: Meteoroloji tarih verip uyardı! 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Sıcaklık düşüşünün yanı sıra bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı.

13 Haziran Cumartesi günü İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Balkanlar dan soğuk hava dalgası geliyor: Meteoroloji tarih verip uyardı! 4

14 Haziran Pazar günü ise yağışlı sistem doğuya doğru hareket edecek. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli yağışların etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel hava durumu tahminleri ve olası meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini belirtti. Yeni haftanın ilk günlerinden itibaren yağışlı sistemin doğu kesimlere çekilerek etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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