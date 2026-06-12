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İki grup arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

İki grup arasında kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Gazihandede Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.B. isimli bir kişi darp neticesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki grup arasında kavga: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavga
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