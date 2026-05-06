40 dakikalık yolu kendi çözümüyle 40 saniyeye indirdi!

Van'da babasından kalma araziye gidip gelmekte zorlanan Necmettin Direk (62), gittiği Karadeniz Bölgesi'nden esinlenerek evi ile tepede olan bahçesinin arasına elektrikli teleferik sistemi kurdu. Rize'den usta getirtip, sistemi kuran Direk, "İlk sistemi kurup gidip gelmeye başlayınca herkes çok şaşırdı. Hatta bana 'Deli misin sen' diyen bile oldu. Fakat bu sistem sayesinde yarım saat, bir saatte ulaşabileceğim yolu yaklaşık 40 saniyede ulaşıyorum" dedi.

RİZE'DEN USTA GETİRDİ

Van'ın Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki 7 çocuk babası Necmettin Direk'e, babasından 15 dönüm arazi kaldı. Tepelik bir yerde bulunan ve suyu olmayan bu araziyi ekmek isteyen Direk, uzun süre bahçeye su götürmek için uğraştı. 2008 yılında uzun uğraşlar sonucu su sistemini kuran Direk, daha sonra yolun kapanınca arazisine gidip gelmekte zorlandı. Direk, bu kez Karadeniz'e gittiği sırada gördüğü teleferik sistemini bahçesine kurmaya karar verdi. Van'da bu konuda usta bulamayan Direk, Rize'den kente usta getirerek bahçesine teleferik sistemini kurdu. 2009 yılında yapılan elektrikli teleferik sistemi ile 40 dakikalık yol, 40 saniyeye düşerken; Necmettin Direk, yıllardır bahçesinde meyve yetiştiriyor.

YOL KAPANINCA ÇAREYİ BUNDA BULDU

Necmettin Direk, "Babam bana yaklaşık 15 dönüm olan bu araziyi bıraktı ve susuz bir tepeydi. Çok tepelik bir yerde olduğu için su götürülmesi çok zordu. Tarlaya su götürmek için çok uğraştım. Sonunda suyu tarlaya götürmeyi başardım. Fakat gidiş-geliş yaptığım arazi yolu daha sonra komşular tarafından kapatıldı.

Ben de Karadeniz'de gördüğüm teleferik sistemini bahçem ile evim arasında uygulamaya karar verdim. Van'da bu sistemi kuracak biri olmadığı için o dönem Rize'den usta getirdim. Bütün malzemeleri de getirdikten sonra bu sistemi evim ile bahçem arasına kurdum" dedi.

"DELİ MİSİN SEN? DİYEN OLDU"

Teleferik sistemini kurduktan sonra herkesin çok şaşırdığını belirten Direk, "İlk sistemi kurup gidip gelmeye başlayınca herkes çok şaşırdı. Hatta bana 'Deli misin sen' diyen bile oldu. Fakat bu sistem sayesinde yarım saat, bir saatte ulaşabileceğim yolu yaklaşık 40 saniyede ulaşıyorum.

Yaklaşık 17 yıldır da bu sistem sayesinde bahçeme gidip geliyorum. 15 dönüm arazim var. 2008 yılında başladım ekmeye şu anda içinde ceviz, fındık, armut, kayısı, erik ve badem ağaçları olmak üzere yaklaşık 400-500 ağacım var" diye konuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır