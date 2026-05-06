İnşatta beton dökülürken kalıp çöktü: 1 işçi yaralandı

Olay, Düzce Merkez Cedidiye Meydanı’nda inşaat çalışması sırasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre beton döküldüğü sırada kalıp kayması sonucunda çökme meydana geldi. Konu ile ilgili olarak Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, "Cedidiye Kent Estetiği Projesi 2. etabı inşaatında, B Blok zemin kat döşeme betonu dökümü esnasında kalıp kayması meydana gelmiş, bunun sonucunda yaklaşık 8 metrelik bir bölümde kalıp çökmesi oluşmuştur. Yaşanan olayda bir çalışanımız hafif şekilde yaralanmış olup, gerekli tıbbi müdahale yapılmış ve tedbir amaçlı gözetim altına alınmıştır. Sağlık durumu iyidir. Olayın nedenlerine ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci kurumumuz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmakta olup, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

