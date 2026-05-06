Alanya’da tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, şüpheli kaçtı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. ile Ö.A. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., yanında bulunan silahla Ö.A.’ya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli M.A.’nın yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

