HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tarlasını sürerken traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesinde tarlasını sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 79 yaşındaki çiftçi Süleyman Uysal olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarlasını sürerken traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Evciler Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazası can aldı. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Uysal (79), traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Uysal aracın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman Uysal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından, jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'in gizli üssünü bir çoban ifşa etti! Ülkenin ordusunun bile haberi yoktuİsrail'in gizli üssünü bir çoban ifşa etti! Ülkenin ordusunun bile haberi yoktu
Pakistan’da korkunç saldırı: 12 ölü, 2 yaralıPakistan’da korkunç saldırı: 12 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.