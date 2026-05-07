Şık tasarım güçlü performans: Kumtel kule tipi vantilatör indirimde

Sıcakların tavan yaptığı günlerde, evde geçirilen vakti bir işkence olmaktan çıkarmak elinizde. Son zamanlarda daha sık tercih edilmeye başlayan kule tipi vantilatörler, havayı tüm odaya nazikçe ve eşit bir şekilde yaymasıyla yazın heresin favorisi haline geldi. Biz de en bunaltıcı saatlerde bile huzurlu bir şekilde dinlenmenizi sağlayacak bir ürün seçtik: Kumtel kule tipi vantilatör. Çok satanların birincisi olan ürünü incelemek için hadi, içeriğe geçelim!

Yer kaplamayan maksimum serinlik: Kumtel KTF-360 Kule Tipi Vantilatör

Kumtel vantilatör, 50W gücündeki dayanıklı AC bakır motoru sayesinde uzun ömürlü ve kesintisiz bir performans vaat eder. Üç farklı hız kademesi ve ihtiyaca göre şekillenen Normal, Uyku ve Bebek modları, her an kişiselleştirilebilir bir hava akışı sunar. 60 derecelik geniş salınım açısı havanın odanın her köşesine eşit dağıtırken, 7 saatlik zamanlayıcısı ve uzaktan kumandası ile yerinizden kalkmadan konforun tadını çıkarabilirsiniz. Elektrik kesintilerinde mevcut ayarlarını koruyan hafıza özelliği ve güvenliği ön planda tutan otomatik kapanma fonksiyonu ile donatılan bu ürün, yaz aylarının vazgeçilmez yardımcısı olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

"Görseli ve kalitesi çok iyi, tavsiye ederim. Tüm fonksiyonlar aktif ve stabil çalışıyor, kumanda mesafesi iyi."

"2 adet aldım gayet memnunum oda için soğutması gayet yeterli salon için ise biraz yakına koymak gerekli aşırı sıcaklar için."

"Bu fiyata bu kalite. Çok güzel, havalar ısınınca bugün aldığım fiyata bulamam. Teşekkürler Kumtel."

Bu içerik 7 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.