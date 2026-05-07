HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana'da faciadan dönüldü! Kontrolsüz yıkım az daha can alıyordu

İçerik devam ediyor

Adana'da adeta facianın eşiğinden dönüldü. Bir bina hiçbir önlem alınmadan kontrolsüz şekilde yıkıldı. O sırada kaldırımda bulunan bir kadın ise ölümden döndü. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yıkımı yapılan bina için çevrede herhangi bir güvenlik şeridi oluşturulmadı, yol ve kaldırım trafiğe kapatılmadı.

KADIN ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU

Yıkım çalışmasının başlamasıyla birlikte kaldırımda bekleyen bir kadın panikle kaçmaya başladı. Kadının son anda kaçarak ölümden döndüğü anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana da faciadan dönüldü! Kontrolsüz yıkım az daha can alıyordu 1

CADDEDE TOZ BULUTU OLUŞTU

Yıkımda oluşan yoğun toz bulutu nedeniyle cadde adeta görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Adana da faciadan dönüldü! Kontrolsüz yıkım az daha can alıyordu 2

ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Öte yandan, yıkılan bina bitişikteki tek katlı yapının üzerine devrilirken olayda şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antik kente yeni düzen! Bakan Ersoy: "Sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduk”Antik kente yeni düzen! Bakan Ersoy: "Sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduk”
7 bin km öteden geldikleri İstanbul Havalimanı'nda gafil avlandılar7 bin km öteden geldikleri İstanbul Havalimanı'nda gafil avlandılar

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.