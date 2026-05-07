ABD ile İran anlaşacak mı? Tahran'dan göndermeli yanıt: "'Fauxios Operasyonu' ile geri dönüyoruz"

ABD ile İran arasındaki tansiyon yükselmeye devam ederken dün ABD basınında Washington ile Tahran'ın anlaşmaya çok yakın oldukları iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump ise İran'a 1 hafta süre vererek 'iyimser' olduğunu belirtmişti. Tahran cephesinden ABD basınındaki bu iddialar hakkında çarpıcı bir yanıt geldi. 'Fauxios Operasyonu' nitelendirmesiyle Axios haber kanalını hedef alan İran, ABD ile anlaşma kapılarını da 'şu anlık' kapattı.

Doğukan Akbayır

28 Şubat tarihinde İsrail ve ABD'nin saldırılarıyla fitili ateşlenen savaşta barışa varılmaya çalışılıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyon her gün artmaya devam ederken, sürecin başından bu yana İran cephesine sürekli belirli bir süre vererek anlaşılmazsa saldırı tehditinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni süre geldi. Bu sefer Tahran'a 1 hafta süre veren Trump, 'iyimser' olduğunu belirterek, "İran anlaşma sağlamazsa onları yerle bir ederiz" gibi zehir zemberek bir tehditte daha bulunmuştu.

'ABD VE İRAN ANLAŞMAYA VARMAK ÜZERE' İDDİASI

Axios'ta yer alan haberde şu ifadelere yer verilmişti:

"ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varmak üzere."

İRAN'DAN ABD BASININ İDDİALARINA YALANLAMA

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerikan basınında yer alan Tahran ve Washington yönetimlerinin anlaşmaya çok yakın oldukları iddiasına ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Kalibaf, sanal medyada doğrulanmamış ve kaynaksız iddialarla alay etmek için kullanılan ve kabaca ‘Bana güven kardeşim’ anlamına gelen ‘Source: Trust Me Bro’ ifadesine gönderme yaptı. Kalibaf, Amerikan basınındaki haber için İngilizce ‘sahte’, ‘uydurma’ anlamına gelen ‘faux’ kelimesine atıfla ‘Fauxios Operasyonu’ değerlendirmesinde bulundu. Kalibaf, “Operation Trust Me Bro başarısız oldu. Şimdi Operation Fauxios ile rutine geri dönüyoruz” dedi.

