7 bin km öteden geldikleri İstanbul Havalimanı'nda gafil avlandılar

Yanlarında kilolarca uyuşturucu taşıyan iki İngiliz yolcu İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi. Ekiplerin radarına takılan yolcular 17 adet vakumlu poşetle yakalandı.

Tayland'dan Londra'ya İstanbul Havalimanı aktarmalı uçakla gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz yolcu takibe alındı. Şüpheliler valizlerinde, yiyasa değeri yaklaşık 17 milyon lira olan, 19 kilo 260 gram uyuşturucu ile yakalandı. Uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

TAYLAND-İSTANBUL-LONDRA HATTINDA UYUŞTURUCU TRANSFERİ

Olay, 26 Nisan günü İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Tayland'dan İstanbul'a gelen ve buradan Londra'ya gidecek 2 İngiliz yolcuyu takibe aldı. Şüpheliler Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooper'i tespit eden ekipler, yolcuları havalimanında B5 kapısına giderek uçaktan indirdi. Kimlik ve pasaport işlemlerinin ardından şüpheliler, detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürüldü.

VALİZDE BULUNDU

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, Taylor Astle Johnson'a ait valizde 17 adet vakumlu poşet içerisinde yeşil renkli bitki parçaları bulundu.

Uyuşturucu test kitinde yapılan incelemede bulunan maddenin 'esrar' olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen esrarın toplam ağırlığının 19 kilo 260 gram olduğu öğrenildi. Piyasa değerinin 17 milyon 334 bin lira olduğu değerlendirilen uyuşturucuya el konuldu.

ŞÜPHELİLERİN HAVALİMANINDAKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndaki son görüntüleri ve ekipler tarafından yakalandıkları anlar yer aldı.

TUTUKLANDILAR

Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

