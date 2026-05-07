Taksiciden motosikletliye, "10 dakikaya gel buraya" tehdidi

Olay, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Optimum AVM’de taksicilik yapan bir kişi, AVM’den yolcu aldıktan sonra caddeye çıkacağı sırada H.Ö. isimli motosiklet sürücüsüyle yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

Bu sırada takside bulunan kadın yolcu, "Neyin kafasını yaşıyorsunuz, arabada çocuk var. Ben taksiye binmişim şu yaptığınıza bak" diyerek tepki gösterdi.

Motosiklet sürücüsü H.Ö. ise, kadına ve taksiciye, ’beni düşürecek’ diyerek cevap verirken taksi sürücüsü, "Lan konuşma, beni çıldırtma. 10 dakikaya gel buraya. Sen nasıl bir adamsın, niye benim önümü kesiyorsun. Ne vurması, sen orada önüme kırmadın mı? Yaşın kaç senin lan diyerek konuşuyorsun" dedi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.



