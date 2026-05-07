Bolu’da nafaka anlaşmazlığı yüzünden eşinin evine kurşun yağdıran koca yakalandı

Bolu’da dün boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı eve tabancayla 2 el ateş ettikten sonra kayıplara karışan Reşat G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kaçtığı yerde yakalandı.

Bolu’da dün boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı eve tabancayla 2 el ateş ettikten sonra kayıplara karışan Reşat G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kaçtığı yerde yakalandı. Çiftin boşanmak istedikleri ancak nafaka konusunda anlaşmazlık yaşadıkları için sürecin uzadığı ve şüphelinin bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi Ertan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşat G. ile eşi Gurbet G. boşanma kararı aldı. İkisi de ayrılmak istemesine rağmen çift arasında ’nafaka’ ödemesi konusunda anlaşmazlık çıktı. Nafaka krizinin büyümesi üzerine öfkelenen Reşat G., dün akşam saatlerinde Gurbet G.’nin yaşadığı evin önüne geldi. Bir süre evin çevresinde dolaşan Reşat G., daha sonra yanında getirdiği tabancayla eve doğru 2 el ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, şüpheli olay yerinden koşarak hızla uzaklaştı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine dün bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri sokakta detaylı çalışma yürüterek boş kovanları muhafaza altına aldı.

KAÇTIĞI YERDE YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Reşat G.’nin kaçtığı ve saklandığı adres tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla şüpheli koca yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

