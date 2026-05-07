Burdur’da motosiklet çaldı, Isparta’da yakalandı

Burdur’da çalınan motosiklet Isparta’da bulunurken hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri il genelinde suç/suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede 30 Nisan’da Hızır İlyas Mahallesi’nde bir ikametin bahçesinden Ş.T. isimli şahsa ait motosikletin çalınması olayı ile ilgili, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma gerçekleştirildi. Motosikleti çaldığı tespit edilen H.H.E. isimli şahıs, 2 Mayıs günü Isparta’da yakalanarak Burdur’a getirildi. Gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, motor ve şasi numaraları silinmiş halde ele geçirilen çalıntı motosikletin kriminal inceleme sonrası sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Burdur
