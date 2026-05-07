7,4 milyon TL döviz, arsalar, daireler, araçlar... Hepsine el kondu

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre; Artvin merkezli 22 ilde, silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar sonucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7,4 milyon TL değerinde döviz ve altın ile toplam piyasa değeri 60 milyon TL olan 2 adet arsa, 4 adet daire ve 8 adet araca el konuldu.