Erzincan’da otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

Erzincan’da kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir evin duvarına çarptıktan sonra bahçeye devrilerek ters döndü.
Kazada araçta bulunan sürücü G.C. ile yolcu C.D. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

