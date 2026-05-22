Meteoroloji açıkladı: Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Kurban Bayramı’na ilişkin yayımladığı son tahminlere göre, bayram boyunca yurt genelinde hava durumu paylaşıldı. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, arife gününden itibaren hava değişmeye başlayacak. İşte detaylar…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’na ilişkin hava raporunu açıkladı.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Buna göre; Kurban Bayramı’nda yurt genelinin parçalı çok bulutlu ve büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

ARİFE VE BAYRAM SÜRESİNCE BEKLENEN HAVA DURUMU

Arife günü ülkenin büyük bölümünün çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bayramın 1'inci günü: Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Bayramın 2'nci günü: Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Bayramın 3'üncü günü: Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 4'üncü günü:Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

