Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola alarmı! Risk 'çok yüksek' seviyede

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ebola ve hantavirüs salgınlarındaki son duruma ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Ghebreyesus "Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını hızla yayılıyor. DSÖ daha önce riski ulusal ve bölgesel düzeylerde yüksek, küresel düzeyde ise düşük olarak değerlendirmişti. Risk değerlendirmemizi ulusal düzeyde 'çok yüksek', bölgesel düzeyde 'yüksek' ve küresel düzeyde 'düşük' olarak revize ediyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şu ana kadar 82 vaka doğrulandı ve 7 ölüm teyit edildi. Ancak ülkedeki salgının boyutunun çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Salgında şu anda 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli ölüm var" ifadelerini kullandı.

2 VAKA DOĞRULANDI, 1 ÖLÜM VAR

Ghebreyesus, "Uganda'daki durum istikrarlı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen kişilerde 2 vaka doğrulandı ve 1 ölüm gerçekleşti. Uganda'da alınan önlemler, yoğun temas takibi ve Şehitler Günü anma töreninin iptal edilmesi de dahil olmak üzere virüsün daha fazla yayılmasını önlemede etkili olmuş gibi görünüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çalışan 1 ABD vatandaşının da testinin pozitif çıktığı doğrulandı ve tedavi için Almanya'ya sevk edildi. Ayrıca yüksek riskli temaslı olduğu belirtilen bir başka ABD vatandaşının Çekya'ya sevk edildiğinden haberdarız. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda hükümetleri, DSÖ ve ortaklarının desteğiyle salgına müdahale çalışmalarına öncülük ediyor" şeklinde konuştu.

"HANTAVİRÜSTE 12 VAKA, 3 ÖLÜM KAYDEDİLDİ"

Ghebreyesus, Atlantik Okyanusu'ndaki Hollanda banrıdalı MV Hondius yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarını da değerlendirdi. Ghebreyesus, "Hollanda bugün, İspanya'daki Tenerife adasına yanaşan gemiden inen, Hollanda'ya getirilen ve o zamandan beri karantinada bulunan 1 mürettebat üyesinde hantavirüs tespit edildiğini doğruladı. Şu ana kadar 12 vaka ve 3 ölüm bildirildi. Salgının ilk kez DSÖ'ye bildirildiği 2 Mayıs'tan bu yana herhangi bir ölüm vakası kaydedilmedi.

Hantavirüsten etkilenen ülkeleri, karantina süresinin geri kalanında tüm yolcuları ve mürettebatı dikkatle izlemeye devam etmeye çağırıyoruz. 30 ülkede 600'den fazla kişiyle temaslı temaslı takibi devam ediyor ve az sayıda yüksek riskli kişi hala tespit edilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

