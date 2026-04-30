Ocak ayında bile böylesi görülmedi! Hava durumu 'yok artık' dedirtti: 5 gün sürecek

1-2 Mayıs tarihlerinde Uludağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıklarının da kış aylarını aratmayacak seviyelere düşeceği öngörülüyor.

Tahminlere göre gündüz sıcaklığı eksi 1 derece civarında seyredecek, gece saatlerinde ise termometreler eksi 4 dereceyi gösterecek.

SEZON KAPANDI, KAR GERİ GELİYOR

Kış sezonunun sona ermesinin ardından gelen bu sürpriz kar yağışı, bölgeyi ziyaret edenler için alışılmadık manzaralar oluşturacak.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ’da, bu beklenmedik hava olayı özellikle doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları için eşsiz kareler sunacak.

BAHAR ORTASINDA KIŞ MANZARASI

Uzmanlar, yüksek rakımlı bölgelerde bu tür ani sıcaklık düşüşlerinin nadir de olsa görülebildiğini belirtti. Mayıs ayında gerçekleşecek kar yağışı, Uludağ’ı adeta yeniden kış atmosferine bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturacak.

Meteoroloji yetkilileri, bölgeye çıkmayı planlayan vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.