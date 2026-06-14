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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyonun açılan damperi tabelaya çarptı: Kapanan yol trafiğe açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyonun açılan damperi tabelaya çarptı. Dorse takla atarken, tabela parçaları yola düştü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyonun açılan damperi tabelaya çarptı: Kapanan yol trafiğe açıldı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HHC 954 plakalı hafriyat kamyonunun açılan damperi gösterge tabelasına çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyonun açılan damperi tabelaya çarptı: Kapanan yol trafiğe açıldı 1

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA

Çarpmanın etkisiyle dorse ters takla atarken, tabela parçalanarak yola düştü. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine tfaiye, acil sağlık, jandarma ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyonun açılan damperi tabelaya çarptı: Kapanan yol trafiğe açıldı 2

AÇILAN DAMPER TABELAYA ÇARPTI

Jandarma ekipler güvenlik önlemi alırken, kaza da ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Devrilen tabela vinçle yoldan kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu kaza
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