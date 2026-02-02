Samsung'un 'sürprizi' açığa çıktı: Galaxy S26 Ultra'nın resmi posteri sızdı, yeni rengi göründü

Geçtiğimiz günlerde "fiyat" dedikodusuyla gündeme gelen Galaxy S26 Ultra, bu kez yeni bir sızıntıyla karşımızda. Görünüşe bakılırsa yapılan sızıntıyla Samsung'un 'sürprizi' bozulmuş olabilir.

Çünkü iddiaya göre sızıntı kaynağı Evan Blass, Galaxy S26 Ultra'nın resmi tanıtım posterini paylaştı.

İDDİALAR DOĞRUYSA GALAXY S26 ULTRA BÖYLE GÖRÜNECEK

Sızdırılan ve Galaxy S26 Ultra'nın resmi posteri olduğu iddia edilen görsele baktığımızda, S-Pen kalemiyle poz veren cihazın köşelerinin hafifçe kavisli olduğu görülüyor. Ayrıca görüntüde cihazın yeni “Kobalt Mor” renginde olduğu da görülebiliyor. Bu rengin Samsung'un bu yılki imza rengi olduğu öne sürülüyordu. Buna ek olarak, Z Fold7'ninkine benzer şekilde yeniden tasarlanmış kamera adasını da görmek mümkün.

GALAXY S26 ULTRA'NIN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Son sızıntılara göre, Samsung Galaxy S26 Ultra, 6,9 inçlik Dynamic AMOLED (QHD+ 1-120Hz) ekrana, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine ve 60W kablolu şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip olacak.

Ayrıca Galaxy S26 Ultra'nın f/1.4 diyafram açıklığına sahip 200MP ana kamera (ISOCELL HP2), 50MP ultra geniş açılı (Samsung JN3), 5x zoomlu 50MP periskop kamera (IMX854) ve 3x optik zoomlu 10MP telefoto kamera ile birlikte gelmesi bekleniyor.