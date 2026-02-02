İlk kez halkın karşısına çıkmıştı, "nazar" değdi! O anlar sosyal medyada viral oldu

XPeng Motors tarafından geliştirilen ve IRON adı verilen robot, daha önce podyum yürüyüşüne benzeyen yürüyüş tarzıyla internette dikkat çekmişti. Robot, geçtiğimiz günlerde Çin'in güneyindeki bir alışveriş merkezinde ise ilk kez halkın karşısına çıktı.

DENGESİNİ KAYBEDİP YERE KAPAKLANDI

Konuyla ilgili sosyal medyada dolaşan videolarda IRON'ın sahnenin ortasına doğru insana benzer şekilde yürüdüğü ve ardından kalabalığa dönmek için hamle yaptığı görülüyor. Ancak robot kolunu kaldırdığı sırada dengesini kaybediyor. O sırada bir personel robota müdahale etmek için aceleyle öne atılsa da robot yüzüstü yere düşüyor.

He Xiaopeng, chairman and CEO of Xpeng Motors, yesterday addressed the incident where the Chinese NEV maker's humanoid robot Iron fell unexpectedly while standing during its first public offline debut at Mixc in Shenzhen Bay on Jan. 31, saying that it reminds him of how all… pic.twitter.com/nDwKOrypTz — Yicai 第一财经 (@yicaichina) February 2, 2026

Business Insider'da yer alan habere göre, robotun düşüşü, seyirciler arasında şaşkınlık yaratırken, etkinliğin sunucusu, robotların da tıpkı insanlar gibi "daha iyi bir geleceğe giden yolda aksiliklerin üstesinden gelmek zorunda olduğunu" söyleyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

CEO'DAN DİKKAT ÇEKEN BENZETME

XPeng CEO'su He Xiaopeng ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Xiaopeng, Çin'in en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Weibo'da yaptığı paylaşımda, olayın kendisine "yürümeyi öğrenen çocukları" hatırlattığını söyledi ve "Düştükten sonra kendilerini toparlarlar ve bir sonraki adım koşmaya başlamak ve koşmaya devam etmektir" ifadelerini kullandı.

ÇİN SOSYAL MEDYASINDA VİRAL OLDU

Olay, Çin sosyal medyasında geniş yankı uyandırdı. Çin'deki sosyal medya uygulaması RedNote'ta "XPeng robotu ilk çıkışında düştü ve kucaklanarak götürüldü" başlığı yaklaşık 10 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Bir kullanıcı robotun yaşadığı durumla ilgili, "Ne olmuş düştüysen? Kendi başına kalkamıyor musun?" şeklinde yorum yaptı. Başka bir kullanıcı da "Düşüş o kadar gerçekçiydi ki, tıpkı benim sabah 8 dersine yetişmeye çalışırken neredeyse kayıp düşmeme benziyordu," yazarken, bir diğeri ise "Robot şöyle diyor: Yürümekten yorulduğumda biraz mola veremez miyim?" dedi.