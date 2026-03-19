İstanbul'da korkunç anlar: 3 katlı bina küle döndü! Vatandaşlar duran arabayı itti

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri, vatandaşların park halindeki arabayı itmesiyle olay yerine ulaşabilirken binanın yanarken ve son halindeki görüntüsü dikkat çekti.

Büyükçekmece bugün panik dolu anlara sahne oldu. Cumhuriyet Mahallesi Yakut 3 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

VATANDAŞLAR ARABAYI İTTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokakta park eden araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Vatandaşlar, park halindeki bir otomobili iterek yolu açtı.

3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ KURTARILDI

Yangının çıktığı dairenin boş olduğu öğrenilirken bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Evlerinde dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan 6 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir apartman sakini de yangın sırasında dairesinde mahsur kalan kedisini kurtardı.

BİNA ADETA KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yanan binada büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Büyükçekmece duman tahliye
