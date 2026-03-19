İçişleri Bakanlığı'ndan trafiğe 'bayram' kısıtlaması!

Bayram tatili yarın başlıyor. İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinde trafikteki yoğunluğu önlemek amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara geçici trafik kısıtlaması getirdi.

KISITLAMA GETİRİLDİ!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi ile kamu düzeni ve asayişin muhafazası amacıyla bazı tedbirler alındı.

Ağır tonajlı araçlara ilişkin yapılan trafik kısıtlaması uygulaması şu şekilde sıralandı:

"21 Mart saat 16.00'dan 23 Mart saat 01.00'e kadar İstanbul ili istikametine; D-100 karayolu ve O-3 otoyolunda Kırklareli ilinden itibaren, D-110 karayolunda Tekirdağ ilinden itibaren, O-4 ve D-750 karayolunda Ankara ilinden itibaren, O-7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya illerinden itibaren, D-100 karayolunda Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren, O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 karayollarında Bursa ilinden itibaren, D-650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların (arada kalan girişler dahil) seyirlerine izin verilmeyecektir."

Açıklamada ayrıca, tedarik süreçlerinde aksama yaşanmaması amacıyla, yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç ve tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerini taşıyan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa süreyle bulunmaları kaydıyla istisnai olarak seyirlerine izin verileceği belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

