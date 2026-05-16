TOMTAŞ’tan gençlere ilham veren buluşma

Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak 1926 yılında kurulan TOMTAŞ’ın mirasını taşıyan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş, Hürjet Montaj Tesisleri'nde düzenlediği “Özdemir Bayraktar Belgeseli” gösteriminde farklı okullardan 600’ü aşkın öğrenciyi bir araya getirdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Türkiye’nin havacılık alanındaki gelişim süreci, yerli üretim vizyonu ve mühendislik alanındaki başarı hikâyeleri ele alındı.

Devrim Karadağ

Program kapsamında öğrencilere TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji’nin yeni tesisleri de gezdirildi. Üretim ve montaj hatlarını yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gençler, havacılık alanındaki üretim süreçlerini yakından görme imkânı bulurken, mühendislik ve teknolojiye dair önemli deneyimler edindi.

“BİR İNSAN, BİR NESLİN UFKUNU DEĞİŞTİREBİLİR”

Program kapsamında konuşan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji Başkan Vekili Ali Ekşi, Özdemir Bayraktar’ın yalnızca başarılı bir mühendis değil, aynı zamanda gençlere yol gösteren büyük bir vizyon insanı olduğunu ifade etti.

Ekşi konuşmasında, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında yükselen teknoloji hamlelerinin temelinde yıllar önce inanılarak atılmış adımlar var. Özdemir Bayraktar’ın ortaya koyduğu vizyon, yalnızca bir başarı hikâyesi değil gençlere cesaret ve ilham veren bir yürüyüştür.” ifadelerini kullandı.

TOMTAŞ, MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NİN ÖNCÜ ŞİRKETLERİNİN ANA DESTEK MERKEZİ OLMAYA OYNUYOR

Kayseri’nin havacılık geçmişine dikkat çeken Ali Ekşi, şehrin yeniden önemli bir üretim ve teknoloji merkezi olma yolunda ilerlediğini belirterek, TOMTAŞ’ın Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ülkemize öncülük eden TUSAŞ, Baykar ve ASELSAN gibi şirketlerin ana destek merkezi olacağını ifade etti.

Ekşi, “Kayseri, havacılık alanında çok kıymetli bir geçmişe sahip. Bugün yeniden o kültürün büyüdüğünü görüyoruz. Şehrimizin bu alandaki önemi her geçen gün artıyor. TOMTAŞ olarak bizler de bu büyük mirası geleceğe taşımak için çalışıyoruz.” dedi.

“HÜRJET MONTAJI KAYSERİ’DE BAŞLAYACAK”

Konuşmasında geleceğe yönelik hedeflere de değinen Ekşi, HÜRJET montaj faaliyetlerinin 2026 yılı sonuna kadar Kayseri’de başlamasının hedeflendiğini açıkladı.

Bu gelişmenin yalnızca TOMTAŞ için değil, Kayseri’nin havacılık ekosistemi açısından da önemli bir adım olacağını belirten Ekşi, Türkiye’nin havacılık alanındaki yükselişinin ortak bir emeğin sonucu olduğunu vurguladı.

GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Program sonunda öğrenciler, belgeselden ve yapılan konuşmalardan büyük ölçüde etkilendiklerini ifade ederken, etkinlik gençlerin mühendislik ve havacılık alanlarına olan ilgisini artıran önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıktı.

TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji yetkilileri ise Türkiye’nin bugün ulaştığı noktada birçok öncü ismin ve kurumun emeği bulunduğunu belirterek, bu yürüyüşte aynı hedef doğrultusunda onların izinden çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

