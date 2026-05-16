Kilis’te engelli gençler temsili askerlik yaptı

Kilis İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen programa aileleriyle birlikte katılan engelli bireyler, askeri üniformalarını giyerek eğitim alanına çıktı. Törende askerlik yemini eden gençlere temsili terhis belgeleri, Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Programda konuşan Vali Kalaylı, "Bugün burada çok anlamlı ve kıymetli bir tabloya hep birlikte tanıklık ediyoruz. Aziz milletimizin özel olan kardeşlerimizin yaşadığı heyecan, ailelerinin gözlerindeki gururla daha da değer kazanmaktadır" dedi.

Askerlik vazifesinin millet için her zaman vatan sevgisinin, bayrağa bağlılığın ve birlik ruhunun güçlü bir simgesi olduğunu ifade eden Kalaylı, gençlerin yaşadığı heyecanın kendilerini duygulandırdığını belirtti.

Öte yandan, program kapsamında jandarma köpeğinin yaptığı gösteri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, geçit töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.