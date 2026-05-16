HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kilis’te engelli gençler temsili askerlik yaptı

Kilis’te engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker olmanın gururunu yaşadı.

Kilis’te engelli gençler temsili askerlik yaptı

Kilis İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen programa aileleriyle birlikte katılan engelli bireyler, askeri üniformalarını giyerek eğitim alanına çıktı. Törende askerlik yemini eden gençlere temsili terhis belgeleri, Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Programda konuşan Vali Kalaylı, "Bugün burada çok anlamlı ve kıymetli bir tabloya hep birlikte tanıklık ediyoruz. Aziz milletimizin özel olan kardeşlerimizin yaşadığı heyecan, ailelerinin gözlerindeki gururla daha da değer kazanmaktadır" dedi.
Askerlik vazifesinin millet için her zaman vatan sevgisinin, bayrağa bağlılığın ve birlik ruhunun güçlü bir simgesi olduğunu ifade eden Kalaylı, gençlerin yaşadığı heyecanın kendilerini duygulandırdığını belirtti.

Öte yandan, program kapsamında jandarma köpeğinin yaptığı gösteri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, geçit töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kilis’te engelli gençler temsili askerlik yaptı 1

Kilis’te engelli gençler temsili askerlik yaptı 2

Kilis’te engelli gençler temsili askerlik yaptı 3

Kilis’te engelli gençler temsili askerlik yaptı 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 3 organizatör tutuklandıYalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 3 organizatör tutuklandı
Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı; sürücü alkollü çıktıOtomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı; sürücü alkollü çıktı

Anahtar Kelimeler:
Kilis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.