Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 3 organizatör tutuklandı

Yalova'da kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmak isteyen organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği’nce 1 Kasım 2025’te Yalova Ro-Ro Gümrük Limanı’ndan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmenin yakalanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'nca organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 kaçak göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilen S.Ç., O.Ç., A.A. ve A.A. isimli şüpheliler, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç., A.A. ve A.A. tutuklandu, S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

