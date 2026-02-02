Pandemi önceden biliniyor muydu? Epstein ile Bill Gates konuşmuş... 2017 tarihli gizemli e-posta

Tüm dünya Jeffrey Epstein arşivini konuşurken, ortaya çıkan her belge ve yazışma yeni bir gündem yaratıyor. Söz konusu belgelerde sadece cinsel istismar ve yasa dışı ilişkiler ağıı değil, küresel ölçekte karar alma mekanizmalarının nasıl işlediğine dair yeni iddiaları ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

COVİD-19 PANDEMİSİ ÖNCEDEN BİLİNİYOR MUYDU?

Belgeler arasında yer alan bazı e-posta yazışmaları, Covid-19 pandemisinden yıllar önce yürütülen salgın senaryoları, pandemi simülasyonları ve küresel sağlık stratejileri konusundaki temasları gündeme taşıdı.

BİLL GATES İLE EPSTEİN ARASINDA DİKKAT ÇEKEN TEMAS

Söz konusu belgelerde ismi geçen, Microsoft’un kurucusu ve küresel sağlık alanındaki yatırımlarıyla bilinen Bill Gates'in Epstein ile olan teması dikkat çekti.

Belgeler, doğrudan bir hastalık geliştirme veya biyolojik silah iddiası ortaya koymasa da, pandemi ihtimalinin özel aktörlerce erken dönemde masaya yatırıldığını gösteren ayrıntılar içeriyor.

3 MART 2017 TARİHLİ E-POSTA: NE ANLATIYOR?

Dosyalarda yer alan ve "bgc3 teslimatları ve kapsamı" konu başlığıyla gönderilen 3 Mart 2017 tarihini taşıyan bir e-posta, tartışmaların merkezinde yer alıyor. Söz konusu e-postada, Epstein'in ulusal güvenlikten sağlığa kadar geniş bir yelpazede öneriler sunduğu görülüyor.

Yazışmada "Bill" hitabıyla doğrudan Gates'e hitap edilirken, şu beş ana başlık üzerinde çalışıldığı belirtiliyor:

Pandemi Simülasyonu: Salgın türlerine (Strain pandemic) yönelik teknik şartnameler ve takip önerilerinin hazırlanması.

Nöroteknolojik Silahlar: Ulusal istihbarat ve savunma sanayiinde "silah" olarak kullanılabilecek nöroteknolojiler üzerine bir beyaz bülten (whitepaper) çalışması.

Dijital Sağlık Verileri: Kişisel sağlık verilerine erişimi iyileştirecek ve güvenliği sağlayacak, "sıfır bilgi kanıtı" tabanlı dijital sistemlerin geliştirilmesi.

Kronik Hastalıklar ve Beyin Bilimi: Dejeneratif ve kronik hastalıklara yönelik nöroteknolojik tavsiyeler sunulması.

Sağlık Ekonomisi: ABD'deki tüketici sağlığı harcamaları üzerine kapsamlı rapor hazırlanması.

"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ EPSTEİN'İN MASASINDAYDI"

Belgeye göre Epstein, Gates ile yaptığı görüşmenin ardından aralarında "Rodger, Mark, Chris, Trevor ve Geoff" gibi isimlerin de bulunduğu bir uzman grubuyla bu projelerin çıktılar üzerine çalıştığını ifade ediyor.

Yazışmanın sonunda Epstein, bu fırsat için teşekkür ederek "her türlü yardıma hazır olduğunu" belirtiyor.

Bu sızıntı, özellikle 2020 yılından sonra dünya gündemini sarsan pandemi ve biyoteknoloji tartışmalarının, Epstein gibi tartışmalı figürlerin gölgesinde çok daha önceden planlandığına dair komplo teorilerini ve etik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

KOMPLO İDDİALARI VE RESMİ TUTUMLAR

Epstein belgelerinin yayımlanmasının ardından, Covid-19’un “biyolojik savaş aracı” olduğu yönündeki iddialar yeniden dolaşıma girdi. Ancak bugüne kadar, pandeminin kasıtlı olarak üretildiğine ya da yönlendirildiğine dair bilimsel olarak doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor.

Bill Gates cephesi, Epstein’ın iddialarının geçmişte de “asılsız” olarak nitelendirildiğini ve bu belgelerin, Epstein’ın kendi anlatılarını yansıttığını savunuyor. Gates’in pandemi hazırlıklarına ilişkin açıklamaları ise, önleyici halk sağlığı politikaları çerçevesinde değerlendiriliyor.