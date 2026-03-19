Burdur’da bıçaklı kavga: 5 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Burdur’da bıçaklı kavga: 5 yaralı

Olay, saat 14.00 sıralarında Bucak Kapalı Pazar Yeri’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden "kız meselesi" nedeniyle husumet ve devam eden dava süreci bulunan iki grup pazar yerinde karşılaştı. Tarafların arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada F.G. sol omzundan, H.G. (18) sırtından ve omzundan bıçaklanırken, S.O. (20), İ.O. (20) ve K.O. (20) da darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Burdur’da bıçaklı kavga: 5 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

