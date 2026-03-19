Balıkesir’de arife günü trafik yoğunluğu

Bayram öncesi yollara çıkan sürücüler nedeniyle özellikle ilçe girişleri, sahil yolu ve bağlantı noktalarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk nedeniyle bazı kavşaklarda metrelerce araç kuyruğu oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, trafik akışını sağlamak amacıyla kritik noktalarda yoğun mesai harcadı. Ekiplerin yönlendirmeleriyle birlikte oluşan araç kuyrukları kontrollü şekilde azaltılmaya çalışıldı. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı. Bayram süresince bölgede trafik yoğunluğunun artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır