Rekor tekrar el değiştirdi! Ortalama saatte 661 km hıza ulaştı

Gökyüzünde yeni bir rekor heyecanı yaşanıyor ama bu sefer pilotlar kokpitte değil, yerde kumanda başında. Bu heyecanın arkasında ise bir YouTuber var.

YOUTUBER, DÜNYANIN EN HIZLI DRONE'UNU YAPTI

Notebookcheck.net'te yer alan habere göre; YouTuber Benjamin Biggs, pille çalışan uzaktan kumandalı drone'lar için yeni bir hız rekoru kırdı. Biggs, başarılı olan rekor denemesinde rüzgar yönünde 690 km/s hıza ve 661 km/s ortalama azami hıza ulaşarak mevcut rekoru birkaç km/s farkla geçti.



(Fotoğraflar: YouTube)

Benjamin Biggs, denemeye tanıklık edecek herhangi bir profesyonel bulamadığını belirterek rekoru gayriresmi olarak kırmak zorunda kaldı.

DRONE'U ÖZELLEŞTİRDİ

(Fotoğraflar: YouTube)

YouTuber, rekor denemesinin başarıya ulaşması için güç kaynağından başlayarak drone üzerinde iyileştirmeler yaptı. Bu versiyon için seri bağlı iki pil kullandı ve pilleri aşırı şarj ederek voltaj çıkışında bir artış sağladı. Voltajdaki bu artış sıcaklıkların normalden daha düşük kalmasını sağladı.



(Fotoğraflar: YouTube)

Biggs, her rotorun arkasına "spinner" (döndürücü kapak) ekledi ancak bununla da kalmadı; Verimlilik için motorları kanadın yukarısına taşıdı. Ayrıca, kanatları daha ince yapmasına olanak tanıyan uzun emaye tellerle donatılmış özelleştirilmiş AMAX motorlar kullandı.

BELL KARDEŞLERDEN TACI GERİ ALDI

Sonuç olarak rekor denemesiyle YouTuber Benjamin Biggs, BlackBird drone'unun dördüncü versiyonunu kullanarak dünyanın en hızlı drone'u rekorunu bir kez daha kırıp tacı geri almayı başardı. Biggs, kısa zaman önce bu rekoru Luke Maximo Bell ve Mike Bell'e kaptırmıştı. Bu, Biggs'in unvanı mühendis Mike ve Luke Bell'den ikinci kez alışı oldu. Bell kardeşler ise Biggs'i bir kez daha geçme sözü verdi.