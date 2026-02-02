HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Rekor tekrar el değiştirdi! Ortalama saatte 661 km hıza ulaştı

YouTuber Benjamin Biggs, özel tasarım drone'u ile yeni bir hız rekoru kırdı. Böylece Biggs, kısa zaman önce kendisini geçerek rekora sahip olan Bell kardeşlerden tacı geri aldı. YouTuber, denemeye tanıklık edecek herhangi bir profesyonel bulamasa da gayriresmi olarak dünyanın en hızlısını uçurmuş oldu.

Rekor tekrar el değiştirdi! Ortalama saatte 661 km hıza ulaştı
Enes Çırtlık

Gökyüzünde yeni bir rekor heyecanı yaşanıyor ama bu sefer pilotlar kokpitte değil, yerde kumanda başında. Bu heyecanın arkasında ise bir YouTuber var.

YOUTUBER, DÜNYANIN EN HIZLI DRONE'UNU YAPTI

Notebookcheck.net'te yer alan habere göre; YouTuber Benjamin Biggs, pille çalışan uzaktan kumandalı drone'lar için yeni bir hız rekoru kırdı. Biggs, başarılı olan rekor denemesinde rüzgar yönünde 690 km/s hıza ve 661 km/s ortalama azami hıza ulaşarak mevcut rekoru birkaç km/s farkla geçti.

Rekor tekrar el değiştirdi! Ortalama saatte 661 km hıza ulaştı 1
(Fotoğraflar: YouTube)

Benjamin Biggs, denemeye tanıklık edecek herhangi bir profesyonel bulamadığını belirterek rekoru gayriresmi olarak kırmak zorunda kaldı.

Rekor tekrar el değiştirdi! Ortalama saatte 661 km hıza ulaştı 2


(Fotoğraflar: YouTube)

DRONE'U ÖZELLEŞTİRDİ

YouTuber, rekor denemesinin başarıya ulaşması için güç kaynağından başlayarak drone üzerinde iyileştirmeler yaptı. Bu versiyon için seri bağlı iki pil kullandı ve pilleri aşırı şarj ederek voltaj çıkışında bir artış sağladı. Voltajdaki bu artış sıcaklıkların normalden daha düşük kalmasını sağladı.

Rekor tekrar el değiştirdi! Ortalama saatte 661 km hıza ulaştı 3
(Fotoğraflar: YouTube)

Biggs, her rotorun arkasına "spinner" (döndürücü kapak) ekledi ancak bununla da kalmadı; Verimlilik için motorları kanadın yukarısına taşıdı. Ayrıca, kanatları daha ince yapmasına olanak tanıyan uzun emaye tellerle donatılmış özelleştirilmiş AMAX motorlar kullandı.

BELL KARDEŞLERDEN TACI GERİ ALDI

Sonuç olarak rekor denemesiyle YouTuber Benjamin Biggs, BlackBird drone'unun dördüncü versiyonunu kullanarak dünyanın en hızlı drone'u rekorunu bir kez daha kırıp tacı geri almayı başardı. Biggs, kısa zaman önce bu rekoru Luke Maximo Bell ve Mike Bell'e kaptırmıştı. Bu, Biggs'in unvanı mühendis Mike ve Luke Bell'den ikinci kez alışı oldu. Bell kardeşler ise Biggs'i bir kez daha geçme sözü verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Dr. Ersan Şen'den 'eşit vatandaşlık' sözleri! 'Çaba; eşitliği 86 milyona yaymak olmalı'Prof. Dr. Ersan Şen'den 'eşit vatandaşlık' sözleri! 'Çaba; eşitliği 86 milyona yaymak olmalı'
Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
YouTuber rekor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.