Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk imalat sanayi işletmelerine 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu bir finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay ana para ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacak pakette finansal maliyet oranları piyasa şartlarının altında olacak. İşletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi fırsatı sunacağız." açıklamasını yaptı.

Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Suriye ve İran'daki kritik gelişmeleri takip ediyoruz. "

"Her fırsatta millete karamsarlık aşılayan güya ekonomist kılıklı operasyon aparatlarının bu ülkenin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz. Milyarlarca liralık yolsuzluklarla belediyelerden yolunu bulanlara rağmen biz, milletimiz için yeni yollar inşa etmeye, Türkiye’nin yolunu ve ufkunu açmaya sabırla devam edeceğiz.

"Merkez Bankamızın rezervleri artmaya devam ediyor. İktidara geldiğimizde 27 milyar dolar olan rezervler 215,6 milyar dolarak ulaştı. 2026 yılı için hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri elde etmek.

"Üretenin, istihdam sağlayanın yanındayız. Türk imalat sanayi işletmelerine 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu bir finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay ana para ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacak pakette finansal maliyet oranları piyasa şartlarının altında olacak. İşletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi fırsatı sunacağız. Finansman paketini aynı zamanda kredi kefalet paketi ile destekliyoruz. Ayrıca Kobilerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlayacağız. "

Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
