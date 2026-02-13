HABER

THY’den sürpriz davet! Türkiye 12 yıl önce bu çocukları konuşmuştu

Türk Hava Yolları’nın Iğdır uçuşları için çektiği ve döneme damga vuran “Hayal Edince” reklamının minik yıldızları, 12 yıl sonra yeniden gündemde. Elvan Büyükdursak, Kerim Ardıç, Nihat Küçüksolak ve Oğuzhan Yavuz, bu kez THY’nin 500’üncü uçak lansmanında onur konuğu oldu.

Türk Hava Yolları’nın (THY) 12 yıl önce başlattığı Iğdır uçuşlarının tanıtımında yer alan ve o dönem dünyanın en çok izlenen reklam filmi olan ‘Hayal Edince’nin oyuncuları Elvan Büyükdursak, Kerim Ardıç, Nihat Küçüksolak ve Oğuzhan Yavuz, havayolu şirketinin misafiri oldu.

12 yıl önce Iğdır uçuşlarının başlatılmasına yönelik çekilen reklamda yer alan Elvan Büyükdursak, Kerim Ardıç, Nihat Küçüksolak ve Oğuzhan Yavuz, şiveleri ve hareketleriyle 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanmıştı. Aradan geçen yılların ardından bugün gerçekleşen THY’nin 500’ncü uçak tanıtımında o günün minik yıldızları da yer aldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat o günün reklam yıldızlarıyla bir araya geldi. Reklam filminin oyuncularıyla sohbet eden Bolat hatıra fotoğrafı da çektirdi. O günün yıldızları, “12 yıl önce bu reklam filmi bize güzel bir hatıra olarak kalmıştı” diyerek duygularını dile getirdi.

'THY DE ONLAR DA HAYAL ETTİ VE BAŞARDIK'

Bolat ise “Bu arkadaşlarımız Iğdır’a Türk Hava Yolları’nın inmesini hayal etti. 2014 yılında bu reklam filmi çekildiğinde filomuzda 274 uçağımız vardı. 12 senede iki katından fazla uçak olacak denilseydi kimse inanmazdı. Ama biz bunu Türk Hava Yolları olarak hayal ettik. Sadece Türkiye’de uçulmayacak şehir kalmasın değil, büyümeyi iki katı olacak şekilde hayal etmiştik. Böyle gençler büyüdüler THY’de büyüdü” dedi.

'BİZİ OKULDAN SEÇMİŞLERDİ, ÇEKİMLER BİZİM KÖYDE OLMUŞTU'

Reklamda yer alanlardan Elvan Büyükdursak ise “Burada olmak gurur verici. Bizi, 500’ncü uçak lansmanına davet ettiler. Çok mutluyuz gurur duyuyoruz. Bizi okuldan seçmişlerdi. 3’ü erkek 1 kız. Çekimler iki ay kadar sürdü. Reklam bizim köyde çekildi, 2,5 ay sonra bitti. İyi bir izlenme olmuştu o zaman gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
