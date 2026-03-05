HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi karnından vurularak yaralandı. Olay anında tesadüfen bölgede bulunan sivil polis ekipleri, şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakaladı.

İzmir’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, 2 Mart günü saat 12.45 sıralarında Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/8 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (45) ile B.A.S. (19) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A.S., belinden çıkardığı tabancayla M.Y.’ye bir el ateş etti. Karnından vurulan M.Y. yere yığıldı. Olay sırasında başka bir konu için bölgede kamera incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı sivil polis ekibi, duruma hemen müdahale etti. Ekipler, şüpheli B.A.S.’yi olay yerinde suç aleti olan tabancayla birlikte yakaladı. Ardından bölgeye devriye polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli B.A.S. ise hastanedeki sağlık kontrolünün ardından yasal işlemlerin devamı için Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sürücülere uyarı: "İftara yakın saatlerde dikkat!"Sürücülere uyarı: "İftara yakın saatlerde dikkat!"
26 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı26 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.