İzmir’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, 2 Mart günü saat 12.45 sıralarında Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/8 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (45) ile B.A.S. (19) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A.S., belinden çıkardığı tabancayla M.Y.’ye bir el ateş etti. Karnından vurulan M.Y. yere yığıldı. Olay sırasında başka bir konu için bölgede kamera incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı sivil polis ekibi, duruma hemen müdahale etti. Ekipler, şüpheli B.A.S.’yi olay yerinde suç aleti olan tabancayla birlikte yakaladı. Ardından bölgeye devriye polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli B.A.S. ise hastanedeki sağlık kontrolünün ardından yasal işlemlerin devamı için Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır