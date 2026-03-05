HABER

Küçücük çocuğu dövüp kayda almışlardı: İnfiale yol açan görüntüler sonrası harekete geçildi!

Doğukan Akbayır

İstanbul'da kaydedildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada büyük infiale yol açmıştı. Söz konusu görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Görüntülerde bir çocuğun yaşça büyük kişiler tarafından darp edildiği anlar yer almıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa süre içerisinde büyük tepki çekti. Görüntülerde küçük bir çocuğun yaşça büyük kişiler tarafından darp edildiği anlar kayıt altına alınmıştı. O video sonrası harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Paylaşılan bu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Darp edilen kişilerin kimlik tespiti ve ifadeleri için emniyete talimat verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Küçücük çocuğu dövüp kayda almışlardı: İnfiale yol açan görüntüler sonrası harekete geçildi! 1

İstanbul
