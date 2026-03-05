Küçücük çocuğu dövüp kayda almışlardı: İnfiale yol açan görüntüler sonrası harekete geçildi!

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa süre içerisinde büyük tepki çekti. Görüntülerde küçük bir çocuğun yaşça büyük kişiler tarafından darp edildiği anlar kayıt altına alınmıştı. O video sonrası harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Paylaşılan bu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Darp edilen kişilerin kimlik tespiti ve ifadeleri için emniyete talimat verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde: