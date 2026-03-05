Uyuşturucu testi negatif çıkmıştı! Çeşme Belediye Başkanı Denizli: "Hayatımda tanımadığım 2 tanıkla..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlattığı kamuoyunca tanınan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 16 Şubat’ta ifadeye çağırılmıştı. Uyuşturucu testine tabii tutulan Denizli'nin testi negatif çıkmıştı.

DENİZLİ: 'HAYATIMDA HİÇ TANIMADIĞIM 2 TANIKLA İFTİRA ATTILAR'

Uyuşturucu test sonuçları negatif çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli açıklama yaptı:

"Hayatımda hiç tanımadığım 2 tanıkla, çeşitli ahlaksız yakıştırmalarla adımı yan yana getirme teşebbüsünde bulundular. 2 tane iftiracı...

Türkiye'de en zoru kadın olmaksa, bir diğer zor olan da hem genç bir kadın hem de siyasetin içerisinde olmaktır. Bizleri kendilerine kolay lokma gören, belaltı vurmayı hak gören ve bu iftira düzenine ruhunu teslim etmiş kişileri, kız kardeşim merhume Gülşah Durbay'ın kanser tedavisi esnasında ona iftira atanlardan da iyi tanıyoruz."