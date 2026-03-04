HABER

İfadeye çağrılmıştı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul'da ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu. Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle yapılan uyuşturucu testlerinin tamamı negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlattığı kamuoyunca tanınan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 16 Şubat’ta ifadeye çağırılmıştı.

TEST YAPILMIŞTI

20 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade veren Lal Denizli'ye, Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından kendisinden alınan kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle uyuşturucu testi yapılmıştı.

NEGATİF ÇIKTI

Halk TV'nin haberine göre, Adli Tıp Kurumu (ATK), test sonuçlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Yapılan testlerin tüm sonuçları negatif çıktı.

