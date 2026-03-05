Sürücülere uyarı: "İftara yakın saatlerde dikkat!"

Ramazan ayında iftara yetişme telaşında olan ve sahur sonrası yola çıkan sürücülere uyarılarda bulunan uzmanlar, trafikteyken telefonla ilgilenilmemesi ve uykusuz bir şekilde araç kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Ramazan ayında iftara yetişme telaşı yaşanırken aynı zamanda iftar öncesi ve sonrasında yoğun bir trafik oluyor. Dalgınlığın artması trafik kazalarını beraberinde getirirken, uzmanlar bu dönemlerde sürücülere ’dikkat ve sabır’ konusunda uyarılarda bulundu.

"HIZ YAPIP HATALI SOLLAMA YAPABİLİYORUZ"

Ramazan ayında diğer aylara nazaran sürücülerin daha dikkat etmesi gerektiğini belirten ileri sürüş ustası Nejat Tekavut, "Özellikle iftara yakın çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. İftara yetişeceğiz diye, hız yapıp hatalı sollama yapabiliyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Eve huzurlu ve sağlam bir şekilde gidelim. Ailemizi üzmeyelim. Kurallara uyalım. Hatalı sollama yapmayalım, sinyallerimize dikkat edelim. Hızımızı ayarlayalım, unutmayalım ki bizi evde bekleyenler var. Özellikle telefon ve mesaj konusuna dikkat edelim. Ramazan ayında oruç tuttuğumuz için sahura kalkıyoruz, bundan dolayı uykusuz kalabiliriz. Sürücülerin uykuluyken araç kullanmamaları gerekiyor" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır