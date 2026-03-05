HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir’de bir sürücü drift atarken kaza yaptı

İzmir’de drift yaparak ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir dükkana çarptı. Kazanın ardından kaçan sürücünün, düşürdüğü plakasını almak için geri döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’de bir sürücü drift atarken kaza yaptı

Olay, Bornova ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü yolda drift yaparak ilerlemeye başladı. Kısa süre sonra kontrolü kaybeden sürücü, kapalı durumdaki bir iş yerinin kepengine çarparak aracıyla bölgeden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle plakasını düşürdüğünü fark eden sürücü, bir süre sonra kaza yaptığı yere geri döndü. Yerdeki plakasını alan şahıs yeniden gözden kayboldu. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir’de bir sürücü drift atarken kaza yaptı 1

İzmir’de bir sürücü drift atarken kaza yaptı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul'a geliyorMeteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul'a geliyor
Türkiye'den Nahçıvan'a İHA saldırısına sert tepkiTürkiye'den Nahçıvan'a İHA saldırısına sert tepki

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.