Kışın zor günlerinde tilkiye işçilerden şefkat eli

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, pomza madeninde çalışan işçilerin dostu haline gelen bir tilki, kış şartlarında bile maden ocağına gelerek karnını doyuruyor.

Ahlat ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi’ndeki pomza madeni işletmesinde çalışan işçiler, uzun süredir bölgeye gelen tilkiyi yalnız bırakmıyor. Özellikle kış aylarında kar örtüsü nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki, neredeyse her gün maden sahasına gelerek işçilerin bıraktığı yiyeceklerle karnını doyuruyor.

Ramazan ayı olmasına rağmen tilkiyi unutmayan işçiler, yanlarında getirdikleri ekmek ve yemek artıklarıyla sıradışı misafirlerini besliyor. İşçiler, tilkinin zamanla kendilerine alıştığını ve her gün belirli saatlerde maden ocağı çevresine geldiğini söyledi.

Doğada yiyecek bulmanın zorlaştığı kış günlerinde tilkiye yardım ettiklerini belirten işçiler, hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.