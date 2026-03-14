HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kışın zor günlerinde tilkiye işçilerden şefkat eli

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, pomza madeninde çalışan işçilerin dostu haline gelen bir tilki, kış şartlarında bile maden ocağına gelerek karnını doyuruyor. Ahlat ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi’ndeki pomza madeni işletmesinde çalışan işçiler, uzun süredir bölgeye gelen tilkiyi yalnız bırakmıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, pomza madeninde çalışan işçilerin dostu haline gelen bir tilki, kış şartlarında bile maden ocağına gelerek karnını doyuruyor.

Ahlat ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi’ndeki pomza madeni işletmesinde çalışan işçiler, uzun süredir bölgeye gelen tilkiyi yalnız bırakmıyor. Özellikle kış aylarında kar örtüsü nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki, neredeyse her gün maden sahasına gelerek işçilerin bıraktığı yiyeceklerle karnını doyuruyor.

Ramazan ayı olmasına rağmen tilkiyi unutmayan işçiler, yanlarında getirdikleri ekmek ve yemek artıklarıyla sıradışı misafirlerini besliyor. İşçiler, tilkinin zamanla kendilerine alıştığını ve her gün belirli saatlerde maden ocağı çevresine geldiğini söyledi.

Doğada yiyecek bulmanın zorlaştığı kış günlerinde tilkiye yardım ettiklerini belirten işçiler, hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.