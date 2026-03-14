Batman'da nevruz çiçekleri açtı

Batman'da açan nevruz çiçekleri doğaya renk kattı.

Karların erimesiyle yüksek kesimlerde ve ormanlık alanlarda mor, beyaz ve sarı renkli nevruz çiçekleri açtı. Gercüş ilçesine bağlı Kantar, Hasankeyf ilçesine bağlı Uzundere köylerinde açan ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken nevruz çiçeklerinin ömrü yaklaşık bir ay sürüyor.

Doğa tutkunu Bayram Zırığ, nevruz çiçeğinin halk ozanlarının eserlerine konu olduğunu belirtti.

Nazlı ve zarif olan bu çiçeğin soğanıyla beraber kopartılmaması gerektiğini anlatan Zırığ, "İlkbaharda otlar daha çıkmadan bu çiçekler çıkıyor ve doğayı süslüyor. Kopartılmaması, zarar verilmemesi gerekiyor. Doğamızı zenginleştiriyor. Ben de bu çiçekleri kayıt altına alıyorum ve sosyal medyada paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

