Gündem olan olay sonrası harekete geçildi: Kavurma yapılan şampiyon atın sahibine yüklü ceza!

Şampiyon yarış atı Smart Latch'ın kavurma yapılarak dağıtılması viral olmuştu. DHA’ya konuşan Topçu, "Yarış otoritesinin ya da TJK’nin yurt dışında olduğu gibi bir iş akışı oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Bu hayvanların gözetim altında, buralarda emeklilik hayatını sürdürmesi gerekiyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde yemek yiyen kişi, iddiaya göre, kavurmasından yabancı madde çıkması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, yemekten çıkan yabancı maddenin Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşan yarış atı Smart Latch'e ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirledi, yemekten de analiz edilmek üzere numuneler alındı. Analiz sonrası, kavurmanın at etinden yapıldığı anlaşıldı. Etin kaynağının da İngiliz yarış atı Smart Latch olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da 12 Mart'ta açıkladığı tağşiş listesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşhanesinde pişirilen kavurma etinde tek tırnaklı etinin saptandığını duyurdu. Konunun kamuoyunda duyulmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi de aşevinde çıkan kavurma ile ilgili et temininin mevzuata uygun şekilde sağlandığını açıkladı.

132 BİN 108 LİRA CEZA KESİLDİ

Atın sahibi iş insanı Suat Topçu, son olarak 14 Ekim 2025’te Adana Hipodromu'nda koşan, yarışı 7'ncilikle tamamlayan ve o tarihten sonra bir daha pistlerde görülmeyen Smart Latch'i bacağındaki rahatsızlık nedeniyle yarışlardan çektiklerini söyleyerek, sakatlık sonrası atı hibe vermek üzere güvenilir bir yer arayışına girdiklerini belirtti. Nakliyeci arkadaşının atı tavsiye üzerine Osmaniye’de bir binicilik kulübüne ücretsiz şekilde teslim ettiklerini dile getiren Topçu, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendisini araması üzerine yaşananlardan haberdar olduğunu ve çok üzüldüğünü anlattı. Suat Topçu’ya da ‘Atın hibe edilmesi durumunun bildirilmemesi’ gerekçesiyle 132 bin 108 TL ceza kesildiği ortaya çıktı.

DHA’ya açıklamalarda bulunan Suat Topçu, “Ben binicilik kulübüne teslim etmiştim. Sonra bakanlık yetkililerinin araması sonucu sonradan yaşananları öğrendim ve adeta yıkıldım. İyilik yapalım derken bir kötülüğe vesile olmak çok kötü bir duygu. Bana da ceza kestiler. Atı hibe ettiğimizle ilgili bildirim yapmamız gerekiyormuş. 132 bin TL ceza kesildi. Biz ifademizi verdik, teslim alanlar da ifadesini verdi. Bakanlık tarafından başlatılan soruşturma hala devam ediyor. Bu büyük bir kötülük, bir vicdansızlık. Ceza önemli değil, soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi, suçlunun cezasını bulması ve yarış hayatı biten atların akıbeti ile ilgili otoritenin kalıcı bir çözüm bulması gerek diye düşünüyorum” diye konuştu.

'ÇİP ÇIKMASA HABERİMİZ DE OLMAYACAKTI'

At yarışı otoritesine seslenen Topçu, şöyle devam etti:

“Gerek ben, gerekse bu camiadaki hiçbir at sahibi ya da antrenör arkadaşın bu zamana kadar böyle bir konuyla anıldığını hiç görmedim, duymadım. Medyadan zaman zaman okuduğumuz tek tırnaklı et, at eti haberlerini ‘Bizim camiada böyle bir şey olamaz’ diyerek biz hiçbir zaman kendi üzerimize alınmıyorduk. Atımızın çipi o yemeğin içinden çıkmış. Ya çıkmasaydı? Maalesef haberimiz de olmayacaktı. Bence bakanlığın ve yarış otoritesinin ya da TJK’nin yurt dışında olduğu gibi bir iş akışı oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Mesela İngiltere’de yarış hayatı biten atlarınızı götürürsünüz, otoriteye belirli bir ücret ödeyerek teslim edersiniz. Bizim uğraştığımız hibe etme sürecini onlar kendileri yaparlar. Bir tabiat parkına bırakılacaksa, veteriner fakültelerine ya da binicilik kulüplerine verilecekse bunu yine onlar yapabilir. Doğaya bırakılacaksa da devletin tabiat koruma parkları var. Bu hayvanların gözetim altında buralarda emeklilik hayatını sürdürmesi gerekiyor. Bunu kural koyucu bir otoritenin yapması ve bu tür olayların önüne geçmesi lazım.”

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır